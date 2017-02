Albumpräsentation: Chris Beer

Den Sommer in den Winter holt Chris Beer: Der österreichische Musiker hat sein neuestes Werk „Lion In The Sun“ genannt, was auch die inhaltliche Ausrichtung gewissermaßen widerspiegelt. So finden sich auf den insgesamt 14 Stücken viele Reggae-Einflüsse, geht es durchaus gesellschaftspolitisch engagiert zur Sache und steht doch ein lockerer Grundgestus im Vordergrund. Der wird mal reduziert-charmant inszeniert („Sunshine“) oder etwas ausgefeilter ausarrangiert („Raindrops“). Live präsentiert Beer seine neue Platte mit dem Jimi D. Orchestra am 11. Februar im Kulturcafe Tachles in Wien.







Alle weiteren Informationen unter:



www.chrisbeermusic.com