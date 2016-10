Blutspendeaktion im Viertel 2 am Johnson und Johnson One Campus

06.10.2016, 16:57 Uhr

Am 10. Oktober kann in der Vorgartenstraße 2 Blut gespendet werden.

LEOPOLDSTADT. Blutspender aufgepasst: Am 10. Oktober können alle ab 18 Jahren von 9 bis 13 Uhr im Ärztezentrum, Vorgartenstraße 102 (U2 Krieau) etwas Gutes tun. Erstspender müssen einen amtlichen Lichtbildausweis vorweisen und dürfen nicht älter als 60 Jahre sein. Der Zeitaufwand pro Spender beträgt zwischen 35 und 40 Minuten.Alle 75 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt. Ob bei Unfällen, Operationen, schweren Erkrankungen oder Geburten: Menschliches Blut zählt im Notfall zu den wichtigsten Arzneimitteln, das durch nichts ersetzt werden kann. Jährlich werden bis zu 420.000 Blutkonserven verabreicht.

Der Bedarf an menschlichem Blut ist auch weiterhin groß. Auf Initiative von Johnson & Johnson führen die am Viertel 2 Campus ansässigen Unternehmen seit Oktober 2011 jährlich zwei Blutspendenaktionen durch und unterstützen damit die Blutspende des Roten Kreuz. Mit Erfolg: 507 Blutkonserven wurden bislang gespendet. Das entspricht 228 Liter Blut. Am 10. Oktober findet die zehnte Blutspendenaktion – die Jubiläumsspende - statt.