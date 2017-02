Dinner für 10

Freuen Sie sich auf einen lustigen Abend mit nun nicht mehr ganz so jugendlich – frischen Glitzerpaaren von einst!Ein Fest! Ein großes Fest - und eine spektakuläre Ankündigung! Das versprechen Fips und Petzi, dem Betthupferl-Alter von vor über 40 Jahren nun endgültig entwachsen - dazu laden sie alte FreundInnen und WegbegleiterInnen ein, die auch Ihnen bestens vertraut sind. Sie erinnern sich an Katharina und Petrucchio aus „Der Widerspenstigen Zähmung“? Oder an Romeo und Julia? Winnetou und Apanatschi? Wie mag es ihnen wohl ergangen sein, nachdem der Vorhang fiel? Gleichwohl - sie folgen dem Ruf von Fips und Petzi und reisen entspannt und voller Erwartung an - die eigenen Geschichten und Liebeswirren im Gepäck ...