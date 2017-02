Schatztruhe am Augarten: Familienzentrum bietet Veranstaltungen

13.02.2017, 15:30 Uhr

Eine "Schatzkiste" mit Kursen für (fast) alles, was Eltern und Kindern gut tut, wurde von Linda Pfeiffer am Gaußplatz ins Leben gerufen.

LEOPOLDSTADT. Die 21-jährige Kindergartenpädagogin, die sich auf sensorische Integration (SI) spezialisiert hat, bietet in ihren schönen, großen Räumlichkeiten nicht nur Gruppen- und Einzelförderstunden in „SI“ an, sondern eine Fülle von unterschiedlichste Veranstaltungen – nicht nur für Kinder. Vom Kangatraining für Mama und Baby, über Elternworkshops, bis hin zu Kindertanz, „Tigerturnen“, eine Sensokids-Bewegungsgruppe, Babysingen zur Stimmbildung mit einer Sprachtrainerin, Yoga für Erwachsene, Themenfeste, Kindergeburtstagsfeiern, Elternabende und vieles mehr.

Vom Kindergarten zur Selbständigkeit

Liebe auf den ersten Blick

Zur Sache:

„Wir verstehen uns als echtes Familienzentrum“, erklärt Pfeiffer, für die Kinder „die wahren Schätze dieser Welt sind“. Das ist auch der Grund, warum sie ihr Familienzentrum am Gaußplatz „Schatztruhe am Augarten“ genannt hat. Hier gibt es nicht nur reichlich Platz für Veranstaltungen und Workshops, zum Spielen und Herumtoben. Die Eltern können, während ihre Kinder im Kurs sind, auch gemütlich in der hauseigenen Küche zusammensitzen, plaudern, oder durch den Augarten, den man durch die riesigen Auslagen sieht, spazieren. Übrigens: Die bunte Palette von Veranstaltungen für Groß und Klein wird von erfahrenen Fachkräften und Pädagogen abgehalten.Linda Pfeiffer hat die Ausbildung zur diplomierten Kindergartenpädagogin an der BAKIP Oberwart absolviert und mehrere Jahre in Kindergärten Erfahrung gesammelt. Ihr Zertifikat in "Sensorischer Integration" hat die gebürtige Burgenländerin bei Ute Junge in Wien gemacht. „Sensorische Integration ist der Prozess des Verarbeitens sinnlicher Eindrücke, sodass Gehirn und Körper brauchbare Reaktionen sowie Wahrnehmungen erzeugen können. Dieses Thema hat mich von Anfang an fasziniert.“ Neue Fertigkeiten und ein größeres Selbstbewusstsein seien die Folge der SI-Arbeit mit Kindern.„Wenn ich sehe, welche Fortschritte die Kinder machen und wie glücklich sie sind, bin ich es auch", sagt sie. Neben ihrer eigenen „Schatzkiste“ arbeitet sie als Teilzeit-Pädagogin bei „Kinder in Wien“, ist „SI“ Referentin und Leiterin von "SI"-Gruppen in verschiedenen Kindergärten. Warum sie sich selbständig gemacht hat? „Das liegt mir im Blut“, sagt sie. Auch das selber Zupacken und Organisieren. „Ich habe die Räumlichkeiten zufällig entdeckt, ich wohne ja ganz in der Nähe. Es war Liebe auf den ersten Blick: Ein Saal mit 56 Quadratmetern, eine Küche und Nebenräume, alles da. Dazu hohe Decken, viel Licht, der Blick zum Augarten und die gute Öffi-Anbindung.“ Kurzentschlossen sagte sie ja. „Im August 2016 war Schlüsselübergabe, dann habe ich mit Hilfe meines Opas alles schön hergerichtet, mich um Planung, Marketing gekümmert und um professionelle Partner für die Kurse.“ Stolze Bilanz: Schon im Oktober startete das tolle Kursprogramm und bald darauf wurden die ersten Feste gefeiert.Schatzkiste am Augarten, Obere Augartenstraße 2/2-4, 1020 Wien.Das aktuelle Programm gibt es auf www.schatzkiste-augarten.com