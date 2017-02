EUROLAWYER DATENSCHUTZMISSBRAUCH: DatenschutzmIßbrauch Eurolawyer RA Clemens Thiele

12.02.2017, 21:07 Uhr



EUROLAWYER DATENSCHUTZMISSBRAUCH Eurolawyer RA Clemens Thiele

Autocomplete - Eurolawyer

www.eurolawyer.at/pdf/OGH-6-Ob-26-16s.pdf30.03.2016 - den als Zahnärztin eingetragen. Am 29. 5. 2007 erhielt sie ..... Suchbegriffs 30.03.2016 - den () als Zahnärztin eingetragen. Am 29. 5. 2007 erhielt sie ..... Suchbegriffs ()

Die Verknüpfungen der Begriffe werden von der beklagten Partei und nicht von einem Dritten hergestellt und von der beklagten Partei im Internet zum Abruf bereitgehalten. Sie stammen also unmittelbar von der beklagten Partei. Wie der BGH ebenfalls festgestellt hat, trifft die beklagte Partei eine Haf- [ 16 ] tung, wenn sie trotz Hinweis durch den Betroffenen einen die Persönlichkeitsrechte verletzenden Ergänzungsvorschlag der ...funktion nicht beseitigt; dies, da die beklagte Partei als Suchmaschinenbetreiber doch in einem solchen Fall in Kenntnis einer Rechtsverletzung ist, obwohl sie entsprechend einzuschreiten hätte. Die Klägerin ist im Zusammenhang mit der Autocompletefunktion – wie in der Klage bereits vorgebacht – bereits im Jahr 2010 auf die beklagte Partei zugekommen und hat diese aufgefordert, die durch die Autocompletefunktion vorgenommene automatische Verknüpfung zu unterlassen. Die beklagte Partei hat darauf nicht reagiert....die beklagte Partei herangetreten und hat diese aufgefordert, die Autovervollständigung der Begriffe ... zu unterlassen. ...erneut an die beklagte Parteirangetreten und hat wiederum die ... verlangt. Diese, da der User bei Anklicken der vorgeschlagenen Verknüpfung auf Seiten verlinkt wird, die negative und insbesondere rufschädigende Inhalte über die Klägerin aufweisen. Diese Inhalte entsprechen nicht der Wahrheit, sondern stellen Verleumdungstexte über die Klägerin dar....ist die Klägerin erneut schriftlich an die beklagte Partei herangetreten und hat diese aufgefordert, neben der bisher geltend gemachten...zu unterlassen. Wie die obigen Ausführungen zeigen, ist diese ... nach wie vor gegeben und ist die beklagte Partei den Aufforderungen der Klägerin bislang nicht nachgekommen. Unter... ist lediglich die ...und ... gelöscht worden. Fraglich für die Klägerin ist, warum diese ....nicht gelöscht wurde. Die beklagte Partei hat dazu bislang keine Erklärung abgeben können. Gerade weil es sich der herrschenden Judikatur zufolge hier um eigene Inhalte der beklagten Partei handelt, die im eigenen ausschließlichen Verantwortungsbereich der beklagten Partei [ 17 ] liegen, ist es für die Klägerin mehr als unverständlich, weshalb die ....nicht entfernt werden. Für die Klägerin ist es zudem fragwürdig, weshalb die beklagte Partei ein derartiges Interesse zum einen an der Beibehaltung sämtlicher Verlinkungen als auch an der Beibehaltung der .... hat.