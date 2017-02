[PDF]Autocomplete - Eurolawyer www.eurolawyer.at/pdf Datenschutzmißbrauch EUROLAWYER C. Thiele

12.02.2017, 21:25 Uhr

[PDF]Autocomplete - Eurolawyerwww.eurolawyer.at/pdf/OGH-6-Ob-26-16s.pdfAuf Grundlage des kürzlich ergangenen EuGH-Urteils vom 13.05.2014 zu C-131/12 ist der Suchmaschinenbetreiber verpflichtet, von der Ergebnisliste, die im Anschluss an eine anhand [ 7 ] des Namens einer Person durchgeführte Suche angezeigt wird, Links zu von Dritten veröffentlichten Internetseiten mit Informationen zu dieser Person zu entfernen und zwar auch dann, wenn die Veröffentlichung des Namens und der Informationen dazu auf den Internetseiten als solche rechtmäßig ist. Da die Betroffene in Anbetracht ihrer Grundrechte aus Art 7 und 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verlangen kann, dass ihre Informationen der breiten Öffentlichkeit nicht mehr durch Einbeziehung in eine derartige Ergebnisliste zur Verfügung gestellt werden, überwiegen diese Rechte und Interessen grundsätzlich nicht nur gegenüber dem wirtschaftlichen Interesse des Suchmaschinenbetreibers, sondern auch gegenüber dem Interesse der breiten Öffentlichkeit am Zugang zu diesen Informationen bei einer anhand des Namens der Betroffenen durchgeführten Suche. Dies muss sodann erst recht für Fälle gelten, in denen bei Eingabe des Namens der Betroffenen Verlinkungen und sonstige Kurztexte in der Ergebnisliste aufscheinen, die jedem Internetnutzer den Zugang zu massiv ruf- und kreditschädigenden, ehrenrührigen und unwahren Tatsachenbehauptungen über den Betroffenen ermöglichen. Die Bereitstellung solcher Inhalte im Internet kann, entgegen der Ansicht der Beklagten, auch nicht durch ein (überwiegendes) Interesse der breiten Öffentlichkeit aus besonderen Gründen und somit auch nicht durch Art 10 EMRK gerechtfertigt werden (vgl. ausführlich auch BGH VI ZR 269/12 zur Autocompletefunktion und Art 10 EMRK; OGH 4 Ob 71/06d).

Zur Beurteilung der Rechtswidrigkeit des Eingriffs sind die Interessen der Geschädigten am Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte einerseits und die gem Art 10 EMRK geschützten Inte- [ 9 ] ressen des Betreibers auf Meinungs- und Kommunikationsfreiheit andererseits abzulegen. Auf Seiten des Betreibers ist zu berücksichtigen, dass dieser die Suchmaschinenfunktion im eigenen wirtschaftlichen Interesse in der beabsichtigten Form betreibt, um Nutzer wegen der Effektivität der Suche an sich zu binden. Auch die Nutzer ziehen daraus den Vorteil der begriffsorientierten Suche nach Daten und Informationen. Auf Seiten der Betroffenen ist entscheidend, dass die verknüpften Begriffe einen unmittelbaren Bezug zu den ruf- und kreditschädigenden sowie ehrverletzenden unwahren Tatsachenbehauptungen herstellen, die in der Vergangenheit in erster Linie mit dem Namen Isabella Meinhardt in Verbindung gebracht wurden. Äußerungen von unwahren Tatsachen müssen laut BGH nicht hingenommen werden. Rechtswidrigkeit ist somit anzunehmen, da die Interessen des Geschädigten an der Wahrung ihrer neuen Identität einzig und allein zum Schutz vor massiv rufschädigenden und ehrverletzenden Behauptungen, die mit ihrem früheren Namen jederzeit in Verbindung gebracht werden können, jene des Betreibers überwiegen (BGH VI ZR 269/12). Zur Wiederholungsgefahr wird auf die Ausführungen unter Punkt [C.] verwiesen.§ 1328a ABGB knüpft die Schadenersatzpflicht an den rechtswidrigen und schuldhaften Eingriff in die Privatsphäre sowie die rechtswidrige und schuldhafte Offenbarung oder Ver- [ 10 ] wertung von Umständen, die der Privatsphäre zuzurechnen sind. Unter den Begriff der Privatsphäre fällt demzufolge der persönliche Lebensbereich eines Menschen, der üblicherweise nicht einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Dies gilt auch für Umstände der persönlichen Lebensgeschichte eines Menschen (Hinteregger in Kletečka/Schauer, ABGB-ON § 1328a Rz 2 ff). Demnach offenbart einen Umstand der Privatsphäre, wer es einem oder mehreren anderen, die nicht dem Kreis der Geheimnisträger angehören, oder der Öffentlichkeit mitteilt oder zugänglich macht (Verbreitung von Umständen des Privatlebens eines Menschen; Hinteregger in Kletečka/Schauer, ABGB-ON § 1328a Rz 4). Durch § 16 ABGB wird das Recht auf Namensanonymität, das freilich an der Schnittstelle zum Recht auf Achtung des Privatbereichs und der Geheimsphäre angesiedelt ist, geschützt. Darunter ist das Recht einer Person zu verstehen ist, dass ihr Name von Dritten nicht in Zusammenhängen erwähnt werden darf, zu deren Erwähnung der Namensträger keinen Anlass gegeben hat (Schauer in Kletečka/Schauer, ABGB-ON § 16 Rz 20). Auch bei Änderung des Vor- und/oder Familiennamens besteht der Schutz durch die Namensanonymität (§ 16 ABGB) weiter. Der Anspruch auf Namensanonymität erlischt durch Annahme eines neuen Familiennamens nicht. Auch bei Änderung des Namens wird durch eine Nennung des früheren Namens etwa durch eine Berichterstattung (oder Medien im Allgemeinen) in den höchstpersönlichen Lebensbereich eingegriffen (E. Wagner in Kletečka/Schauer, ABGB-ON § 43 Rz 68). Bei erheblicher Verletzung der Privatsphäre gemäß § 1328a ABGB umfasst der Ersatzanspruch auch den Ersatz des ideellen Schadens, der den Geschädigten für die durch die Beeinträchtigung seiner Privatsphäre ausgelösten Unlustgefühle entschädigen soll. Die Ersatzpflicht knüpft an das Maß des Eingriffs an. Nicht notwendig ist, dass den Schädiger ein schweres Verschulden trifft (die Ersatzpflicht besteht bereits bei leichter Fahrlässigkeit des Schädigers).] Die Beklagte stellt als Suchmaschinenbetreiber und Diensteanbieter elektronische Hilfsmittel zur Suche nach fremden Informationen bereit. Die Haftung als Gehilfe bzw. Teilnehmer setzt eine bewusste Förderung des unmittelbaren Täters voraus (stRsp OGH 4 Ob 1/91). Der Gehilfe muss zur Ausführung der Tat beitragen oder diese erleichtern (OGH 4 Ob 156/03z = ecolex 2004/138, 292 [Tonninger]). Der OGH hat iZm der Haftung von Diensteanbietern (Suchmaschinenbetreibern) für Rechtsverletzungen Dritter im Internet bereits ausgesprochen, dass ein Diensteanbieter nur dann für Rechtsverletzungen seiner Kunden (unmittelbare Täter) in Anspruch genommen werden kann, wenn die Rechtsverletzungen auch für einen juristischen Laien ohne weitere Nachforschungen offenkundig sind. Nur bei einer offenkundigen Rechtsverletzung könnte nämlich davon gesprochen werden, dass der Suchmaschinenbetreiber den Rechtsverletzer bewusst fördert.Bei den §§ 1330 und 1328a ABGB ist es sachlich angemessen, von einer Anspruchskonkurrenz auszugehen und beide Bestimmungen kumulativ anzuwenden. Dies bedeutet, dass der Ersatz des immateriellen Schadens gemäß § 1328a zusteht, wenn eine Verletzung der Ehre und des Rufes gemäß § 1330 ABGB auch einen Eingriff in die Privatsphäre darstellt (Hinteregger in Kletecka/Schauer, ABGB § 1328a Rz 9). Neben der Haftung als unmittelbarer Täter für die von der Autocompletefunktion ausgehenden Persönlichkeitsrechtsverletzungen ist die Beklagte als Beihilfetäter iSd § 1301 f ABGB auch für die von den Verlinkungen zu von Dritten veröffentlichten Internetseiten ausgehenden Rechtsverletzungen verantwortlich. Dies muss erst recht für Fälle gelten, in denen bei Eingabe des Namens der Antragstellerin Verlinkungen zu sonstigen Texten in der Ergebnisliste aufscheinen, die jedem Internetuser den Zugang zu ruf- und kreditschädigenden, ehrenrührigen und unwahren Tatsachenbehauptungen über die Antragstellerin ermöglichen.Festzuhalten ist, dass der Beschluss nicht mehr abgerufen werden kann; das Suchergebnis ist daher völlig obsolet und hätte schon längst entfernt werden müs- [ 6 ] sen. Der User, der die Verlinkung anklickt, bekommt daher keine Aufklärung, sondern lediglich die Information aus der Suchergebnisliste; und diese Information ist schlichtweg falsch. Diese von der Antragsgegnerin nunmehr aktuell hergestellte Verknüpfung mit dem ... stellt einen massiven Eingriff in die Persönlichkeitsrechte uns insbesondere dem Grundrecht auf Datenschutz der Antragstellerin dar, zumal die Antragstellerin aus Schutz ihrer Person den ... erhalten hat...... entscheidend dabei ist jedoch, dass durch die von der Antragsgegenerin dadurch ermöglichte Verlinkung der User auf massiv rufschä- digende Texte und Inhalte weitergeleitet wird, die unwahr sind und die Klägerin verleumden. [4.] Die Antragsgegnerin wirkt durch die automatische Vervollständigung in Form der Autocomplete-Funktion kombiniert mit der Suchmaschine Google entscheidend an der Rufschädigung der Antragstellerin mit. Die Antragstellerin wird dabei unmittelbar in ihrer Privatsphäre beeinträchtigt, weil es sich um unmittelbare Angriffe gegen die Ehre der Antragstellerin handelt. Bei einem derartigen Schaden wird von der herrschenden Rechtsprechung stets Unwiederbringlichkeit angenommen (z.B. Es besteht daher ein rechtliches Interesse der Antragstellerin auf Löschung ... der Verlinkung auf diverse Webseiten, die rechtswidrige Inhalte über die Antragstellerin aufweisen.Es ist daher nicht richtig, wie der Oberste Gerichtshof im Verfahren zu 6 Ob 26/16s festgestellt hat, dass die Klägerin auf einer italienischen Webseite erscheint ... ; es ist der Klägerin unverständlich, wie der Oberste Gerichtshof auf eine derartige Annahme kommt respektive wie ihr Name auf diese Webseite gelangt. Das vehement ablehnende Verhalten der Antragsgegnerin, insbesondere das permanente Ablehnen der Löschungsanträge der Antragstellerin, ist nicht nachvollziehbar; die Antragstellerin ist davon überzeugt, dass die Antragsgegnerin mit der Beibehaltung und der Verlinkung auf rufschädigende Inhalte finanzielle Zwecke verfolgt; anders kann sich die Antragstellerin nicht erklären, warum die Antragsgegnerin nicht auf kurzem Weg bereit ist, die Autocomplete-Funktion massiv einzuschränken und rufschädigende Verlinkungen der Antragstellerin zu löschen.