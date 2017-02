[PDF]Autocomplete - Eurolawyer www.eurolawyer.at/pdf/OGH-6-Ob-26-16s.pdf

12.02.2017, 21:19 Uhr



„Mit der Auto-Vervollständigungsfunktion werden dem Nutzer bei Eingabe von Suchbegriffen in einem sich daraufhin öffnenden Fenster (Dropdown-Box) automatisch verschiedene automatische Suchwortvervollständigungen angezeigt. Diese Ergebnisse variieren mit Eingabe jedes Zeichens, beginnend mit der Eingabe des ersten Zeichens. Die im Rahmen dieser automatischen Vervollständigung angezeigten Suchwortergänzungen werden auf Basis eines Algorithmus ermittelt, der maßgeblich die Anzahl der von anderen Nutzern eingegebenen Suchanfragen einbezieht. Damit ermöglicht es die Auto-Vervollständigungsfunktion direkt bei Eingabe der Suchbegriffe, innerhalb von anderen Nutzern verwendeten Suchbegriffen zu suchen. Durch das Anklicken einer 9 6 Ob 26/16s angezeigten Suchwortvervollständigung werden das Wort oder die Wortkombination als Suchanfrage übernommen. Dadurch wird diese angeklickte Suchwortergänzung zu dem vom Nutzer eingegebenen Suchbegriff. Durch diesen automatisierten Vorgang werden sodann - wie bei jeder Internetsuche mit selbst eingetippten Suchbegriffen - Internetseiten im Internet gesucht, die für diese Suchanfrage relevant sind. „Autocomplete - Eurolawyer EuGH, 13.05.2014 - C-131/12 - dejure.orgEuGH-Entscheidung und Google: Die wichtigsten Infos zum Suchmaschinen-UrteilEuGH: Google muss Suchergebnisse löschen - Legal Tribune Online30.03.2016 - den () als Zahnärztin eingetragen. Am 29. 5. 2007 erhielt sie ..... Suchbegriffs ()Datenschutzmißbrauch Autocomplete Eurolawyer RA Clemens Thiele:Angeblich nimmt Eurolawyer den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten speichern und wie wir sie verwenden. In Verbindung mit Ihrem Zugriff auf die Eurolawyer Website werden Ihre Daten für Sicherungszwecke gespeichert, die möglicherweise eine Identifizierung zulassen (zum Beispiel IP- Adresse, Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten). Es findet keine personenbezogene Verwertung statt.Die Beklagte Google hat in der Vergangenheit dafür gesorgt und sorgt auch nach wie vor dafür, dass massiv ruf- und kreditschädigende sowie ehrenrührige unwahre Tatsachenbehauptungen im Internet, insbesondere über deren Blogspots und Autocomplete bzw. –Suchmaschinenfunktion verbreitet werden.Die beklagte Partei wäre jedoch verpflichtet, die begehrten Inhalte zu löschen. Der EUGH hat in seinem Urteil zu C-131/12 festgehalten, dass grundsätzlich in Anbetracht der Grundrechte der Artikel 7 und 8 in der Charta der Grundrechte der EU der Betroffene das Recht hat, Information einer breiten Öffentlichkeit nicht mehr durch Nennung in Ergebnislisten zur Verfügung zu stellen; derartige Rechte überwiegen grundsätzlich auch die Interessen der breiten Öffentlichkeit und den Zugang zu diesen Informationen. Es besteht kein öffentliches Interesse daran zu erfahren, was der Klägerin vermeintlich vor knapp 10 Jahre in den Niederlanden unterfahren ist; diese Gegebenheiten werden im Übrigen ohnehin bestritten (die Klägerin geht gegen diverse Verleumder bereits gerichtlich vor).Der ausgedehnte Schadenersatzbetrag ist aufgrund der Tragweite des konkreten Einzelfalles und der Schwere der Beeinträchtigung angemessen. Auch vor dem Hintergrund der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist die Vorgehensweise der beklagten Partei rechtswidrig, da die beklagte Partei personenbezogene Daten iSd DSG ohne Zustimmung der Klägerin weltweit verbreitet. Auch vor diesem Hintergrund steht der Klägerin eine Entschädigung im Rahmen des beantragten Schadenersatzbegehrens zu; die Klägerin regt hiermit an, diese Rechtssache dem EuGH vorzulegen, um festzustellen, dass die Vorgehensweise der beklagten Partei auch im Sinne der Datenschutz-RL 95/46/EG (auf diese basiert das österreichische DSG) rechtswidrig ist und der begehrte Schadenersatzbetrag angemessen ist. http://www.eurolawyer.at/pdf/OGH-6-Ob-26-16s.pdf Autocomplete - Eurolawyer