Das Team der SpeedRunners.at freut sich auf den nächsten Renntag, den 21.01.2017, und steckt bereits in den Vorbereitungen für das 3. Speedtrail Race Wien am Heustadlwasser. Die Strecke führt durch den Wald der Prater Hauptallee. Die 4 km Laufstrecke bietet Laufspaß und Zuschauererlebnis.Bin ich und mein Hund schon fit dafür?Finde es heraus beim letzten Training vor dem Rennen: am 14.01.2017 im Prater um 8:00 beim Lusthaus vor dem Restaurant "Gösser Bierinsel". Adresse Freudenau 555, 1020 Wien.

Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, alle Hundeteams sind willkommen und Ziel ist: Freude am laufen, biken oder scootern, gemeinsam mit deinem Hund. Oder auch den Zughundesport als Besucher kennenzulernen und versprochen: begeistert zu sein!Veranstaltungsort des 3. SpeedTrail Race Wien ist die Hundeschule Heustadlwasser in der Lusthausstrasse 1, 1020 Wien.mehr Info & Anmeldungwww.speedrunners.at unter VeranstaltungenLetzter Tag der Anmeldung 13. 01. 2017VeranstalterMarkus Gerstl von SpeedRunners.atBesucherhundeBei allen Veranstaltungen der SpeedRunners.at ist auch für Besucherhunde eine Maulkorb- und/oder Leinenpflicht, sowie das Mitführen eines gültigen Impfpasses zu beachten.