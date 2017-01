Die dritte Auflage des SpeedTrail Race Wien

24.01.2017, 11:10 Uhr

Das war der 3. SpeedTrail Race Wien mit seinen 75 Startern. Ich möchte mich bei jedem einzelnen Starter, Helfer, meinen Sponsoren dem Hundefeinkostladen, DasEisenberg, Hands4Dogs, Roxys Hundehütte, Bumas, Non-Stop, Der Sportunion Wien, Speed4Dogs und der Hundeschule Heustadlwasser für ihre Unterstützung zu unserem gemeinsamen, gelungenen Event bedanken, allen voran meinem Speedrunners.at Organisationsteam vor Ort: Sabine, Lisa, Olaf und Barbara.

Viel Zeit und Arbeit zu investieren in Trainings, Workshops, Öffentlichkeitsarbeit, Rennorganisation der SpeedRunners.at und was im Hintergrund nie gesehen wird und zu tun ist, ist am richtigen Weg. Unser Motto ist: Besser kann immer alles werden, aber darum geht es in erster Linie gar nicht alles perfekt zu sehen. Der Zughundesport ist das Ziel und das man überhaupt Zeit und Mühe in ein Event steckt. Dass, das seinen eigenen Wert hat zeigt mir so ein erfolgreicher Renntag, eure Begeisterung zu laufen und die Hunde, die mit Freude dem Zughundesport aller Ehren machen.Mir macht SpeedRunners.at große Freude mit jedem von Euch. Dafür sage ich persönlich: “Danke”!Ergebnisse auf dem 4,6 km langen Kurs:Damen Canicross1. Koris Edina (HU)2. Marekova Jana (SVK)3. Bergauer Petra (AT)Herren Canicross1. Zoltan Nemedi (HU)2. Gerstl Markus (AT)3. Adamko Mario (SVK)Damen Bikejøring1. Kubik Csenge (HU)2. Kubik Csenge (HU)3. Bunzendahl Lena (AT)Herren Bikejøring1. Fleischhacker Mario (AT)2. Raba Tamas (HU)Damen Scooterjøring1. Mühlehner Tamara (AT)2. Stetic Simone (AT)3. Ostertag Cornelia (AT)Canicross Jugend1. Smilnakova Nina (AT)Die gesamte Rangliste mit Zeiten ist auf www.SpeedRunners.at Seite einsehbar.Die nächsten Trainings sind in Vorbereitung und werden immer aktuell auf unserer fb Seite, sowie Webseite im Eventkalender www.speedrunners.at/veranstaltungen am Ende des Monats für das nächste Monat veröffentlicht, diese Gruppentrainings sind kostenlos.Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen unsere SpeedRunners Neuzugänge im Verein Canicross Union Wien zu begrüßen und mich für ihre Unterstützung bedanken.Euer Team SpeedRunners.at