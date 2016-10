ADVENTMARKT - SARGFABRIK ATZGERSDORF

01.10.2016, 22:34 Uhr

So oder so ähnlich könnte doch eine neue Idee für einen Adventmarkt auf dem Gelände der ehemaligen Sargfabrik in Atzgersdorf lauten.Als ich am Donnerstag zum ersten mal den Bauernmarkt besuchte war ich von dem Amniente überrascht. Nach und nach kamen immer mehr Menschen um zu kosten, kaufen und einfach genießen.Man sah, daß sich die Leute hier sichtlich wohlfühlten und auch die Aussteller fühlten sich hier wohl, wie ich von einigen erfahren konnte.Als es dann aber langsam dünkler wurde überkam mich die Idee: ein ADVENTMARKT müßte hier toll passen.Schönes Licht, der Hof liegt so schön geschützt und auch die Räumlichkeiten würden sich förmlich anbieten.Was auch wichtig ist, um das Gelände herum gibt es genug Parkmöglichkeiten und auch der öffentliche Bus bleibt vor dem Haus stehen.Viele Atzgersdorfer würden wahrscheinlich ohnehin zu Fuß kommen.Hallo Atzgersdorfer, wäre das nicht zum Überlegen!?Ich glaube, Atzgersdorf kann so etwas einfach brauchen!!!Vielleicht sollten sich die Organisatoren von

F23 wir Fabriken,die Wirtschaft in Atzgersdorfder Bezirk selbst allen voran BV Hr. Bischofund vielleicht auch die Medienz.B. die BZ Bezirkszeitungenusw.zusammensetzen und über diese Sache, eine Idee, sprechen!Könnte mir vorstellen, daß so etwas vielen Menschen in unserem Bezirk und Umgebung gefallen würde!Also schreibt und gebt Eure Meinung dazu ab, vielleicht lesen es ja die richtigen Leute aus unserem Bezirk!