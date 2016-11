Ein nebliger Tag

24.11.2016, 18:39 Uhr

Nachdem ich das Auto wieder nach Hause brachte fuhr ich mit der S Bahn und mit der U Bahn hinüber in die Seestadt Aspern, Nebel und Niesel haben sich nicht viel geändert. Aber die Seestadt kann man auch bei diesem Wetter besuchen.Danach ging es mit der U Bahn zurück und bei der Haltestelle Donaubrücke sah ich mir das Wehr 1 an. Hier befindet sich auch der Wasserskilift.Nach einer Pause mit ordentlich Kaffee ging es mit U Bahn und Straßenbahn zur Weyringergasse, wo ich mir meine BZ Kalender abholte.Und weil ich schon in der Nähe war besuchte ich noch kurz den Adventmarkt beim Belvedere. Der ist wieder sehr stimmungsvoll, doch wird er von mir nochmals besucht wenn es noch dünkler ist.Ja und um 16.00 Uhr war ich wieder zu Hause.Kalender wurden begutachtet und fotografiert, dazu gab es abermals Kaffee und inzwischen habe ich auch wieder feste Nahrung zu mir genommen.Der Abend kann also kommen.Daher beginne ich mit den Bildern vom Belvedere zuerst. Eingang in der Prinz Eugen Straße.