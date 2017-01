„Ein Winter-Wochenende in Prag“

25.01.2017, 18:56 Uhr

Die tschechische Hauptstadt ist eine der reichsten Regionen Europas und nach Eurostat hat die Stadt mit 2,5 % die niedrigste Arbeitslosenquote in der ganzen Europäischen Union.Wusste ich nicht, steht so in Wikipedia!Die Moldau, die Karlsbrücke, die Rathausuhr, das Kafkamuseum usw. sind bekannt und natürlich auch beliebte Fotomotive ( siehe auch Schnappschuss „ Moldauschwäne“)Davon gestaltete ich zur Abwechslung einmal, 2.Collagen in meinem Beitrag.Ich freue mich auf das nächste Mal, dann jedoch im Frühling oder Herbst denn es war trotz traumhaftem Wetter „EISIG-KALT“.Schöne Winterzeit