Spontaner Regionautenpunsch

06.12.2016, 21:39 Uhr

Wir, das waren Frau Nicole Gretz - Blanckenstein, Frau Iris Wilke, Frau Sabine Miesgang, Frau Lembke, Frau Fleck, Frau Kerschbaum m. Gatten, Frau Posch, Frau Michal, Hr. Moser, Hr. Singer und meine Wenigkeit Alois Fischer.Es war ein besonders schöner Nachmittag bei Punsch und die gute Laune hatten wir Regionautinnen und Regionauten selbst mitgebracht.Als besondere Überraschung wurden wir von der BZ mit Gutscheinen für Punsch versorgt. Natürlich wurde über die Fotografie gefachsimpelt und die besonders netten Redakteurinnen erzählten uns ein bisserl etwas über ihre Arbeit. Wir Regionauten genossen das ja sehr, denn es ist schon herrlich einmal mit den Leuten der Bezirkszeitung zu plaudern. Natürlich wurden auch private Angelegenheiten ausgetauscht, denn so oft sieht man sich ja leider nicht. Also muß man diese schöne Gelegenheit auch nützen.Wie schon gesagt, Stimmung und Unterhaltung war sehr schön, der Punsch hat herrlich geschmeckt und es wäre sehr schön, wieder einmal so ein Treffen zu haben.Auf diesem Wege möchte ich mich nochmals bei unserem netten und freundlichen BZ Team für den herrlichen Punschnachmittag bedanken. Und hoffentlich sehen wir uns ja wieder!