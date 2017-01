Aufregung für Patienten der WGKK

16.01.2017, 07:49 Uhr

Es gibt Gerüchte, dass die Außenstelle der WGKK in der Dr.-Neumann-Gasse geschlossen werden soll.

Die Wiener Gebietskrankenkasse hält sich aber noch bedeckt.(siv). Dem Liesinger "Pro23“-Bezirksrat Ernst Paleta ist zu Ohren gekommen, dass die Außenstelle der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) in der Dr.-Neumann-Gasse geschlossen werden soll: "Sollte das Tatsache sein, betrachte ich das als Affront gegenüber den vielen Patienten, die künftig deutlich weitere Wege auf sich nehmen müssen, meistens in ohnehin gesundheitlich beeinträchtigtem Zustand", so Paleta. "Die Frequenz ist in der Außenstelle sehr hoch, wie ich selbst oft feststellen konnte. Der Wienerberg ist hingegen für den westlichen Teil Liesings nur sehr umständlich erreichbar.“.

Gebietskrankenkasse gibt sich bedecktBei der WGKK gibt man sich noch bedeckt, machen aber Hoffnung, dass es - wenn es zu einer Schließung kommt - einen Ersatz geben könnte: "Die Wiener Gebietskrankenkasse ist seit Jahren bestrebt ihre Außenstellen zu modernisieren. Zur großen Zufriedenheit von Kundinnen und Kunden wurden bereits alte Dienststellen in moderne Kundencenter an verkehrstechnisch günstigen Standorten verlegt. Zum Beispiel Breitensee oder Kagran. In diesen laufenden Prozess ist selbstverständlich auch die Bezirksstelle 23 eingebunden. Derzeit ist aber zur Bezirksstelle Dr.-Neumanngasse noch keine Entscheidung gefallen", so eine Sprecherin.Zahnambulatorium bleibt, Rest offenBezirksvorsteher Gerald Bischof hat, nachdem er ebenfalls auf das Thema angesprochen wurde, selbst bei der WGKK angerufen. "Die Wiener Gebietskrankekasse ist auf der Suche nach einem neuen Standort, der zentraler gelegen ist, als der in der Dr.-Neumann-Gasse. Es soll ein verkehrsgünstiger Ort sein, eventuell bei Alt Erlaa. Es gibt aber noch keinen Ort, und auch keinen Zeitdruck, wie mir Obfrau Ingrid Reischl mitgeteilt hat. Was aber sicher am jetzigen Standort bleibt, ist das Zahnambulatorium. Ich sehe eine Verlegung an einen verkehrsgünstigeren Ort jedenfalls positiv", so Bischof.Eine Nachricht, die Ernst Paleta freut: "Der Standort der Bereich um die U6-Station Alterlaa bietet sich sehr gut an, da dort in den nächsten Jahren tausende Wohnungen gebaut werden. In einem der vielen Bauprojekte könnte man diese WGKK-Außenstelle berücksichtigen (samt entsprechender Parkplätze) und vielleicht gleich um einem Ärztezentrum erweitern. Daher: Unverzüglich eine Projektgruppe mit Vertretern der WGKK, des Bezirks, der Ärztekammer, diversen Gesundheitsdienstleistern, etc. und vor allem den Menschen in Liesing einrichten, die diese Aufgabe angeht.".