DIALOG Am Spiegeln: Neuroplastizität - wie unser Gehirn uns bestimmt!

Vortrag Prof. Dr. Gottfried KranzAspekte zur NeuroplastizitätBestimmt unser Gehirn, wie wir werden oder bestimmen wir, wie unser Gehirn wird? Aktuelle Aspekte zur NeuroplastizitätDie neurowissenbschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte haben unsere Sicht auf die Funktionsweise des Gehirns radikal geändert. Können wir beeinflussen, was unser Gehirn prägt, was „einen Eindruck hinterlässt“, oder sind wir Opfer einer durch Vererbung und Erziehung fest verdrahteten Kommandozentrale?

Wenn Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen unser Gehirn jede Sekunde formen und verändern, wäre es lohnend, ihre Gesetzmäßigkieten zu erkennen und Einfluss auf sie zu nehmen: „Achte auf deine Gedanken… denn sie werden dein Schicksal“.Zur Person:Priv.-Doz. Dr.med.univ. Gottfried Kranz, Univ. Klinik für Neurologieist Oberarzt in der klinischen Neurophysiologie, Spezialambulanz für Bewegungsstörungen und Betreuung von Patienten mit tiefer Hirnstimulation, Botulinum Toxin Ambulanz, stationsführender Oberarzt, private Ordination.Seine Forschungsschwerpunkte sind Patienten mit Bewegungsstörungen, insbesondere Dystonie, Therapie mit Botulinum Toxin, neue experimentelle Verfahren der Hirnstimulation.KARTEN:Vortrag: 10,- KostenbeitragKartenreservierung: dialog@amspiegeln.at, 0664/4355057Am Spiegeln, Tel. 01/88 93 093Gewinnen Sie eine EintrittskarteBekunden Sie telefonisch oder per Email Ihr Interesse an der Verlosung einer Eintrittskarte durch Angabe ihres Namens, Telefonnummer und/oder Emailadresse (an rezeption@amspiegeln.at oder 01/88 93 093).Die Verlosung findet 2 Tage vor der Veranstaltung in AM SPIEGELN statt, unter Ausschluß des Rechtsweges.