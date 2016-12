Weihnachten im Haus am Mühlengrund

18.12.2016, 00:00 Uhr

Weihnachtsdienst ist für Pflegehelferin Marianne Horwat selbstverständlich.

"Da nimmt man schon bei der Diensteinteilung Rücksicht auf Kollegen, die kleine Kinder haben. Als meine beiden Söhne klein waren, habe ich am 24. Dezember auch nicht gearbeitet", erzählt die 57-Jährige."Diesmal ist es überhaupt so, dass meine ganze Familie Weihnachstdienst macht: Mein Mann ist Fahrer bei den Wiener Linien, ein Sohn studiert Medizin und arbeitet beim Samariterbund und der zweite an der Volksoper." Privat gefeiert wird später, ganz in Ruhe, "wenn alle wieder zusammen sind".

Es weihnachtet den ganzen Tag

Das schönste Kopliment

Weihnachten daheim

"Der Tagdienst beginnt um sieben Uhr. Ich komme ins Zimmer und grüße mit ´Guten Morgen, frohe Weihnachten!´ das ist ein erster Impuls", so Marianne Horwat. Doch man müsse Weihnachten behutsam angehen, denn niemand solle zwangsbeglückt werden."Aber für die meisten Bewohner ist Weihnachten doch etwas Schönes, Besonderes. Das merkt man dann schon bei der Pflege: Man will sich fesch anziehen, ein bisschen zurechtmachen, vielleicht eine Kette umlegen, so wie man es aus früheren Tagen gewohnt ist." Wer bettlägerig ist, bekommt ein kleines Lichterbäumchen in Sichtweite. Wenn Besucher Gestecke, oder Bäumchen mitbringen, werden die schön in den Zimmern in Szene gesetzt.Wer alleine bleibt, bekommt natürlich besonders viel Zuwendung: "Man muss eine Antenne für Menschen haben, sich Zeit nehmen, zuhören. Da kommen so erstaunlich schöne Geschichten von früher, etwa dass das Geschenkpapier öfter gebraucht und immer wieder gebügelt wurde, oder die Freude über ein selbst gestricktes Paar Handschuhe als absoluter Luxus in der Kriegszeit, oder unmittelbar danach."Mehr als 14 Jahre arbeitet "Schwester Marianne", wie sie von allen genannt wird, schon im Pensionistenwohnhaus am Mühlengrund. Während dieser Zeit hat sie hier schon viele Weihnachtsdienste verbracht – während des Tages und in der Nacht.Woran sie besonders gerne zurückdenkt: "Viele Bewohner werden am heiligen Abend abgeholt und wieder zurückgebracht. Eine Dame wurde von ihrer Tochter abgeholt, mit der sie ein sehr gutes Verhältnis hat, und sollte nach 20 Uhr zurück sein. Sie war aber schon gegen sieben Uhr wieder da. Ich habe sie erschrocken gefragt, was passiert sei, und sie meinte nur ,Es war schön, aber ich wollte wieder heim!'" Das sei wohl das schönste Kompliment, das man für seine Arbeit bekommen könne.Auch an den Betreuungsstationen werden viele Bewohner abgeholt und feiern in der Familie Weihnachten. Wer Ausgang hat, steht auf einer Liste. Viele Jahre stand da ein Name, der mir eines Tages fehlte. Als der Sohn am 24. auf Besuch kam, fragte ich ihn, warum er die Mama, die nicht mehr ganz so mobil war wie früher, nicht mit nach Hause nähme. `Ja glauben Sie, geht das?´ fragte er ungläubig. `Selbstverständlich. Wir setzen sie in einen Rollstuhl, gar kein Problem`, sagte ich.In dem Moment konnte man sehen, wie die alte Dame aufblüht, alle Reserven mobilisiert, sich selber umzieht und schön macht für den Weihnachtsabend mit der Familie. Soviel Energie kann Freude und Verständnis mobilisieren, ein kleines Weihnachtswunder !"