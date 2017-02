08.02.2017, 17:45 Uhr

Tiefstwerte um die 20 Grad minus haben in vielen Landesteilen für eine eisige Nacht gesorgt. Ähnlich kalt war es in Österreich zuletzt im Februar 2013, teilte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik am Dienstag mit. Kältepol unter den bewohnten Orten war Seefeld in Tirol mit minus 21,7 Grad. Auch in anderen Bundesländern wurden ähnliche Temperaturen gemessen.