01.10.2016, 08:44 Uhr

Es ist so weit ... Red Elm-Corylus-Gimpelber ist erwacht …

Nicht weit von einer mystischen Ulme, steht ein geheimnisvolles Landhaus namens Ruusupuu. Nach sieben Jahren ziehen ganz besondere Bewohner ein, doch niemand von ihnen ahnt, dass in dem Haus schon lange jemand verweilt - und bald darauf wird alles auf den Kopf gestellt.

Ausschnitt Rezension von LovelyBooks - Leser empfehlen ...:... Die Autorin hat die Fähigkeit mit Worten Bilder zu malen und den Figuren Leben einzuhauchen. Der sogenannte rote Faden reißt nicht ab - viele liebevolle, symbolische Details, die viel zu sagen haben. Ich bin gerne in dieses Abenteuer eingetaucht ...„Weint nur, meine Lieben, denn mit den Tränen fließt der Schmerz davon. Doch hört, was ich euch sage: Nichts ist je verloren. Im Vergehen liegt Entstehen.“Passend zum Buch wurde auf besonderen Wunsch des Protagonisten als Sonderanfertigung-handmade sein Red-Magie-Chimes angefertigt, das magische Kräfte besitzt …Anfragen unter autor@wolke7.net oderR: Liebe Sylvie Engel, welche Rolle spielten Bücher in Ihrem bisherigen Leben?S.E.: Ich habe dies schon mal bei einem meiner anderen Bücher erwähnt:In meiner Familie waren Bücher immer präsent.Ich liebe Bücher so sehr, sodass ich meinen ersten Bilder-Büchern genießerisch die Ecken abgekaut habe J Später habe ich immer und überall gelesen, so intensiv, dass ich manchmal meine Mutter nicht gehört habe, wenn sie mich rief.In Buchhandlungen fühle ich mich zu Hause. Aber ich mag auch die neuen Medien. Das E-Book ist eine sehr gute Errungenschaft.R.: Wie kamen Sie zum Schreiben?S.E.: Das Schreiben fand mich - als Teenager schrieb ich bereits erste Strories. Jemand sagte mir mal, dass ich in einem anderen Leben schon mal Schriftsteller war - lacht - mystisch, nicht wahr?R: Ihr neues Jugendbuch Red Elm-Corylus-Gimpelber - Erwachen ist erschienen. Für welche Zielgruppe ist das Buch.S.E.: Es ist ein fantastisches Kinder-Jugendbuch all age … ein erster abgeschlossener Teil.Red Elm-Corylus-Gimpelber ist der Protagonist des Buches, er ist, wie er mir gesagt hat, ein Deas Dobkol. Eines Tages erwacht er und dann schwebt er in Gefahr … im Buch kommen fantastische Wesen vor …R.: Wie darf ich das verstehen, dass eine Figur aus Ihrem Buch mit Ihnen spricht?S.E.: - Lacht - Klingt schräg, ich weiß, aber alle Figuren kommen auf mich zu, wenn ich eine Idee habe, und mit Red Elm-Corylus-Gimpelber war es auch so. Die Figuren bekommen ein Eigenleben.Red ist außerdem eine ganz besondere Figur, die schon vor einiger Zeit in mein Leben trat …R: Sehr interessant und sehr geheimnisvoll.S.E.: Ja, das ist es - lacht -Viele Leser haben Fragen - beantworten sie LeserInnenanfragen?S.A.V.: Mache ich sehr gerne.R: Wo kann man das Buch Red Elm-Corylus-Gimpelber - Erwachen erhalten?S.A.V.: Das Buch gibt es mit normaler Schrift und in Großschrift, sowie als E-Book, welche ganz einfach mit Titel und ISBN über den Verlagsshop, Onlinbuchhandlungen und Buchhandlungen beziehbar sind.Es gibt auch einen kurzen Buch-Videoclip, den man sich auf meiner Webseite ansehen kann.R: Wo kann man Näheres zu all ihren Büchern erfahren?S.A.V.: Auf meiner Webseite oder BlogR: Arbeiten Sie bereits am 2.Teil von RED?S.A.V.: Natürlich. Er bekommt mehr Seiten und soll zeitgerecht fertig werden.R: Da sind wir mal sehr gespannt. Vielen Dank für das sympathische Interview.S.A.V.: Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse.