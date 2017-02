Forstarbeiten bei der Wiener Hütte

03.02.2017, 16:14 Uhr

Ketzergasse: Entlang des Wanderwegs finden zurzeit Waldarbeiten statt.

LIESING. Derzeit werden in Kalksburg entlang des Wanderwegs zur Wiener Hütte Forstarbeiten durchgeführt. Diese finden entlang der Mauer zum Kollegium statt.Der Weg kann während dieser Arbeiten nicht genutzt werden. Voraussichtlich bis 20. Februar können die Maßnahmen dauern, können sich jedoch auch wetterbedingt verzögern."Es handelt sich dabei um eine Durchforstungsmaßnahme, um die natürliche Verjüngung einzuleiten", so SPÖ-Bezirksrat Wolfgang Ermischer. Dabei werden einzelne Bäume mit einer modernen Technik entfernt. Ein Seilkran beseitigt die Bäume, sodass Lichtkegel entstehen. Diese ermöglichen den Jungtrieben, weiter zu wachsen. "So wird der natürliche Aufbau des Waldes unterstützt, so Ermischer.