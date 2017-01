Für Sie erreicht: Klare Verkehrsregeln in der Josef Österreicher Gasse

08.01.2017, 20:16 Uhr

Dadurch verlagerten sich die beiden gegenläufigen Fahrspuren in der Josef-Österreicher-Straße, in Richtung ONr. 34. und der -

Aus diesem Grund kam es offensichtlich auch bei der. Mehrfach wurden im ebendort neu geschaffenen Halte-/Parkbereich für KFZ, seitens der Polizei Organstrafmandate ausgestellt, in der Annahme, dass in diesem Bereich nach wie vor ein Halten und Parken verboten ist.Nach massiven Bürgerbeschwerden und aufkonnte noch im Dezember, dass in diesem Zusammenhang,