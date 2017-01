Für Sie erreicht: Mehr Sicherheit für Gehsteigbenützer in Liesing

08.01.2017, 18:08 Uhr

Alle Jahre wieder, wird trotz intensivem Schneefall, der Gehsteig vor dem Grundstück in der Endemanngasse 3 weder von Schnee und Eis befreit noch mittels Streumittel gegen Rutschgefahr gesichert.In den letzten Jahren ist es daher immer wieder, durch massive Schneelage und Eisverkrustungen, zu sgekommen. Ein Weiterkommen mit einem Kinderwagen war nahezu unmöglich und auch vereinzelte Stürze von Passanten waren dabei zu beobachten.

Dabei ist die Freihaltung dieses Wegabschnittes von Schnee und Eis ist insofern wichtig, weil er einen stark frequentierter Bereich zu der, in unmittelbarer Nähe befindlichen Bushaltestelle und zur ampelgeregelten Straßenkreuzung mit der Atzgersdorfer Straße, darstellt.Da sich auch im neuen Jahr 2017 das Schauspiel mit dem ungeräumten Gehsteig wiederholte, entschloss sich, der in der Nähe wohnende freiheitlichekurzerhand selbständig zu handeln., nahm er seine Akku-Schneefräse und befreite den Weg auf fast Gehsteigbreite von der weißen Pracht. So ist zumindest für einige Zeit, die Benützung des