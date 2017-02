Gemeindekonferenz der Kirche Jesu Christi HLT im 23. Bezirk

Wien: Kirche Jesu Christi HLT |

Die einmal Jahr stattfindende Gemeindekonferenz der Mormonen im 23. Bezirk, steht wieder vor Tür.



Es wird eine Versammlung, die sich auf die Bedürfnisse unserer Gemeinde, hier im 23. Bezirk, beziehen wird.



Es wird eine Mischung aus geistigen Ansprachen, Musik und als Höhepunkt das Nehmen des Abendmahles, für jeden Anwesenden.



Wir erwarten, auch den Besuch, des Präsidenten des Österreichischen Kirchenvorstandes, Präsident Helmut Wondra, der uns auch mit einer Ansprache beehren wird.



Wir würden uns sehr freuen, sie bei dieser besonderen Versammlung, am Sonntag den 18.2 um 9 Uhr, in unserem Gemeindezentrum in der Gregorygasse 29, in 1230 Wien, begrüßen zu dürfen.