Silvesterpfad im 23. Bezirk

01.01.2017, 10:23 Uhr

Ein Kriegsschauplatz nach 8 Stunden Dauerfeuer (17- 1Uhr) um den Gemeindebau in Liesing.Durch Brücken- und Brückenkopfbesetzung war es Fußgängern nicht leicht ihr ZUHAUSE ohne den "Kriegsschauplatz" zu durchschreiten und zu erreichen.Vermutlich war in der Innenstadt ein Erholungsort für die Sicherheitskräfte die für RUHE und einen gesitteten Ablauf der Silvesterstimmung gesorgt haben.

Hier ließ sich kein einziger Sicherheitsbeamter blicken um nach den gesetzlichen Abfeuern von den Silvesterknallern umzublicken.Vermutlich waren alle Einsatzkräfte um für Ruhe, Ordnung und Sicherheit auf den Innenstadtbereich abgezogen.Es ist eine Zumutung was den Bewohnern hier in der Umgebung zugemutet wird und ohne einer Polizeistreife abgehen kann.Flucht in die Wohnung war gegeben, an ein verlassen dieser war nicht mehr zu denken wer sich keiner Gefahr aussetzen mochte.Hier einige Bilder nach dem Sturm der Paul Katzbergerbrücke welche über die Liesing den Weg zur Breitenfurterstrasse erleichtern sollte.