Turmblasen in Alt Erlaa

28.11.2016, 20:31 Uhr

Turmblasen im weitesten Sinne, den die Musiker standen am Rodelhügel zwischen den Blöcken B und C.Die fünf Musiker waren Bestandteil des Blasmusikorchesters der Wiener Postmusik.Für die Besucher, es waren so ca. 150 bis 200 Personen, gab es Punsch und Glühwein und verschiedene deftige Brote. Natürlich wurde auch selbstgebackene Weihnachtsbäckerei gereicht.Leider waren die Punschstandeln nicht mehr vorhanden, die hat der starke Wind am zeitigen Nachmittag verblasen. Trotzdem war die Stimmung sehr gut und vor allem weihnachtlich.Insgesamt eine sehr schöne, weihnachtliche Veranstaltung, die sich auch mehr Besucher verdient hätte.Aber es gibt ja wieder ein Turmblasen.