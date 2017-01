Vogelzählung am Liesingbach und Wienerberg 2017

07.01.2017, 18:33 Uhr

viel Plastikmüll von Neujahr wie üblich,wenig Vögel

Leider wurden bei der heutigen Vogelzählung nur ein Rotkehlchen und cirka10 Meisen bei der Hochwassergasse gesichtet. Am Liesingbach sonnte sich ein Graureiher, der sah, wie sich drei Enten im Wasser neben dem Einkaufswagen und dem Plastikmüll wohlfühlen mussten.Dieses Jahr war gottseidank weniger Müll beim Liesingbach als in den Jahren zuvor;beim Wienerberg in der Nähe des McDonalds lag einiges an Müll.Dann überbrachten wir dem sehr netten persischen Geschäftsführer von McDonaldsTriesterstrasse den Müll,der uns daraufhin zu einem Getränk und Essen einlud.Wir von der Plastic Planet gruppe facebook sagten, er solle bei der nächsten Teamsitzung vorbringen,dass es nicht notwendig sei,jedem automatisch einen Plastikdeckel auf das Getränk zu geben.Man solle vorher fragen,ob es denn auch ohne gehe.Ausserdem schlugen wir wie schon vor 3Jahren vor, endlich Papier oder STROH Strohhalme zu verwenden, diese werden sogar in Österreich produziert.Es gibt einen jungen Mann in Amerika,der die Seite www.bestrawfree.org ins Leben gerufen hat.Leider haben wir auch am Gelände des Wienerberges beobachtet, dass jemand einen Baum an dem zu Neujahr eine Rakete angebunden wurde gesprengt wurde.Bei den Bienenstöcken wurde das Häuschen und der Zaun aufgebrochen.Wir konnten im Rahmen der Vogelzählung ein paar Erdnusssäckchen ausbringen.Ich hoffe für das nächste Jahr,dass sich unsere Umweltpolitiker wie Ulli Sima es zu Herzen nimmt und eine Aufklärungskampagne startet,dass man Vögel füttern sollte im Winter,da es ja kaum welche mehr gibt und dass diese Raketen in der Umwelt nicht förderlich sind und verboten sein sollten bzw dass das Verbot besser überprüft und bestraft werden sollte.