Weihnachten beim Bezirksvorsteher

20.12.2016, 00:00 Uhr

Wie Bezirkschef Gerald Bischof den Heiligen Abend verbringt.

LIESING. Auch am 24. Dezember hat der Liesinger Bezirksvorsteher Gerald Bischof seine Verpflichtungen: Die Einsamen-Weihnachtsfeier. So kommt er erst gegen 15 Uhr nach Hause – und dann wird der Nachmittag und Abend in aller Ruhe mit der Familie verbracht.Zu Besuch kommen die drei Enkerln, die ihre Geschenke bekommenl. "Aber es gibt keinen Packerlstress", so Bischof. Das Essen ist traditionell ein Buffet. Jeder bringt etwas mit. Und als Musik: "The Little Drummer Boy ist einer meiner Favoriten", so Bischof.