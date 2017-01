Das Elend ohne Wohnung

04.01.2017, 16:01 Uhr

5000 bis 10.000 Menschen sind in Wien Schätzungen zufolge derzeit obdachlos. Wie viele es genau sind, weiß man nicht. Denn man kann nur jene Menschen zählen die bei der Wiener Wohnungslosenhilfe, offiziell aufscheinen.Derzeit stehen in Wien etwa 5000 Plätze zur kurzfristigen oder langfristigen Unterbringung zur Verfügung. 5000 Menschen gelten somit als wohnungslos, haben aber zumindest – wenn oft auch nur kurzfristig – ein Dach über dem Kopf. Obdachlose warten auf einen Platz in einer wohnungslosen Einrichtung und Wohnungslose warten auf eine Wohnung.Obdachlosigkeit wirkt sich meist sehr negativ auf die Gesundheit der Betroffenen aus. Viele Menschen pendeln seit Jahren zwischen Winternotquartieren, dem Krankenhaus und der Straße und ihr Gesundheitszustand wird von Jahr zu Jahr schlechter.