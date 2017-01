FAIRE PRESSE FÜR DEN US-PRÄSIDENTEN DONALD TRUMP

22.01.2017, 20:14 Uhr

Leider ist unsere Presse so unfair, daß sie nicht in der Lage ist, einem DonaldTrump auch nur eine Chance zu geben. Gleich vorab wird er verurteilt.Unsere Presse ist feige, falsch, verlogen, gegen Putin und lieber noch fürden IS. Total unter der Gürtellinie.

http://www.nachrichten-aktuell.eu/ Auch Clinton fordert mehr Fairness in der Presse für Donald Trump:"Es tut mir leid, dass wir diese Wahl nicht gewinnen konnten für die Werte und Visionen, die wir für das Land teilen." Doch es gehe nicht um sie, sondern um das Land, sagte Clinton. Amerika sei tiefer gespalten, als sie selbst angenommen habe. Angesichts einer tief geteilten Gesellschaft sei es nun geboten, zusammenzustehen, sagte Clinton. Man müsse gemeinsam klar machen, dass der amerikanische Traum groß genug für jedermann sei. "Unsere Verantwortung als Bürger liegt darin, an einem besseren Amerika mitzuarbeiten."