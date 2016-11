Versorgungslücken bei Kindergesundheit

23.11.2016, 17:26 Uhr

Zu wenig Betreuungsplätze, zu lange Wartezeiten, zu hohe Behandlungskosten:Und obwohl etwa jeder fünfte Jugendliche von einem psychischen Problem betroffen ist, bekommen nur die wenigsten eine bezahlte Behandlung.

Wie dringend notwendig Aufklärung und Prävention insbesondere bei Kindern sind, zeigen auch die Ergebnisse der von „Die Möwe“- präsentierten Studie über Gewalt und Missbrauch an Kindern. In den letzten Monaten zeigen sich „Cybermobbing“ oder „Sexting“ als neue Phänomene von Gewalt, insbesondere an Mädchen, vor allem verursacht durch neue Medien.Jeder Erfolg bei Reformen des Systems misst sich auch daran, wie die massiven Versorgungsmängel bei der Kinder- und Jugendgesundheit bewältigt werden.Unbehandelte psychische Erkrankungen bei Kindern erhöhen die Krankheitsausfälle bei Erwachsenen um ein Mehrfaches., weil „zwar die klinisch-psychologische Diagnostik von den Krankenkassen bezahlt wird, nicht aber die klinisch-psychologische Behandlung“. Und dies führt vor allem dazu, dass Verhaltensauffälligkeiten, ADHS, vermehrter Nikotin- und Alkoholkonsum, Diabetes oder Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen im Steigen begriffen sind. Mit allen absehbaren Konsequenzen auf künftige Folgekosten durch vermehrte Krankenstandstage oder gar Arbeitsunfähigkeit im Berufsalter, denn