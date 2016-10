Welttierschutztag - Tiere sind keine Ware

04.10.2016, 14:55 Uhr

Dieser Tag ist dem heiligen Franz von Assisi gewidmet, dem Schutzpatron der Tiere. Für ihn waren Tiere genauso schützenswert wie Menschen. Diesen Gedanken versuchte er, bis zu seinem Tode zu verbreiten. Am 4. Oktober 1228 wurde er nach nur zwei Jahren heiliggesprochen, daher wurde dieser Tag zum Welttierschutztag gewählt.Hund, Pferd, Katze oder all´ die anderen Heimtiere – ihre Halter haben sich an die verbindlichen Vorschriften des Tierschutzgesetzes zu halten. Zu unterlassen sind „jede Art von Handlungen und Aktivitäten, die den Tieren kein artgerechtes Leben ermöglichen“. So weit, so klar, so gut.Allein die Unterscheidung in Nutz- und Haustiere pervertiert jedes noch so gute Tierschutzgesetz und definiert oft die entsprechende Einstellung. Haustiere erfahren eine andere Wertschätzung als jene Geschöpfe, die als Teil der Massenverwertungsmaschinerie in Schlachthöfen, ihr auf den Tag berechnetes Dasein, beenden.Ein Tierschutzgesetz ist nur dann erfolgreich, wenn es von allen Gesellschaftsschichten und Interessensgruppen verinnerlicht wird. Leider legalisiert das Schweigen der Konsumenten diese Praxis.Tausende Bauernhöfe, Tierfabriken, Tierhandlungen und Herstellerfirmen verdanken ihnen Einkommen, Profit und Überleben. Wer denkt schon gerne beim Anblick einer Fleischvitrine im Supermarkt an das einstige Lebewesen?- auch bei der Entscheidung über den Ankauf eines neuen Autos, bei der Urlaubsplanung und beim Einkauf miteinberechnet werden sollten?

Hier ist der Gesetzgeber noch mehr gefordert, ohne Wenn und Aber einzuschreiten. Wie am Beispiel der Katzenkastration: Ein schwammiges Gesetz, das für das ungewisse Schicksal von ca. 80.000 bis 100.000 Katzenjungen pro Jahr in Österreichs Haushalten verantwortlich ist