27.09.2016, 20:02 Uhr

So kann man den See recht angenehm umrunden. An diesem Tag waren die Lichtverhältnisse so hervorragend, daß man sich mit Licht toll spielen konnte.Nachdem zur Zeit auch Nachsaison herrscht ist der Rundwanderweg nicht überbevölkert und wir konnten nebenbei auch noch recht viel tratschen.Also Erholung pur am Langbathsee.