" Unter dem Meer....."

30.08.2016, 17:36 Uhr

(richtige Unterwassergehäuse ist was für Millionäre:-D)einmal Unterwasser im Roten Meer.Ich dachte mir…bevor ich mir so eine „ fertige EINWEG Kamera“ kaufe, welche dann mit der Entwicklung ja auch nicht gerade billig ist und ich ja ohnehin „ÜBER WASSER“ schon ein wenig Erfahrung habe, schaff ich das locker- HAHA…Denkste!Meine subjektive Meinung: Ich sicher nicht mehr! Mit Objektiv die Brennweite zu bedienen-fast unmöglich, ruhig zu halten wie an Land- fast unmöglicher, die Luft länger als drei Minuten anzuhalten um endlich eine Aufnahme hinzukriegen mit der man zufrieden ist-GANZ unmöglich! :-DDDSpaß beiseite – ich bleibe lieber über dem Meer mit meiner Spiegelreflex und für heuer im Dezember wenn ich in die Dominikanische Republik fliege, spare ich noch auf eine Unterwasser- Kompaktkamera welche auch das RAW- Format anbietet um schließlich noch das Beste aus den Bildern rauszuholen ;-)