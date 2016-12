Baubericht Raumberg-Gumpenstein: Ein Neubau mit Zukunftsblick

21.12.2016, 08:54 Uhr

Internat und Turnsaal der HBLFA Raumberg-Gumpenstein im Fokus.

1.000 Kubikmeter Gestein mussten weggeschremmt und 40 Pfähle elf Meter tief in den Boden gerammt werden, um dem neuen Internat mit Doppelturnhalle der HBLFA Raumberg-Gumpenstein Platz und Stabilität zu bescheren. Worauf beim Bau besonders geachtet wurde, sind genügend Tageslicht für die Schüler und ein zeitgemäß umweltschonender Bau: Die Fassade aus Lärche passt trotz moderner Bauweise ins Ortsbild. Ein Plus für den Lehrer und die Schüler: Der Neubau schränkt die Sicht vom "76-er Haus" auf den mächtigen Grimming nicht ein.

Fakten zum neuen Internat

Die neue Turnhalle ist für Volleyball, Badminton und vieles mehr ausgestattet - auch eine Kletterwand und ein Fitnessraum sind nun vorhanden und vom Internat aus bequem und barrierefrei zu erreichen. Der Neubau erreicht Niederenergiehaus-Standard und wird mit Fernwärme versorgt. Modern sind auch die Photovoltaikanlage und E Tankstellen. Das neue Internat und die Turnhalle wurden nach einem Jahr Bauzeit im Beisein von zahlreichen Ehrengästen feierlich eröffnet - pünktlich zum Schulstart konnten die Schüler ihre großzügigen neuen Zimmer beziehen und frisch ins Schuljahr starten.3500m²58 Zimmer, davon 56 2-Bettzimmer und zwei behindertengerechte Einzelzimmerenergieoptimierte Bauweise, bedarfsgerechte robuste Einrichtungen, ausreichend Sozialräume für die Schüler, Wärmeversorgung durch Biowärme Irdning, kompakte Bauweise – gelungene Integration in Landschaft und vorhandene Baulichkeit. Der Neubau ist über zwei Anbindungen mit dem Haupthaus verbunden – kurze Wege in die Klassen, in den Speisesaal und den einladenden Innenhof.Ermöglicht durch: