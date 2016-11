Neuer Billa in Rottenmann eröffnet

29.11.2016, 20:00 Uhr

Billa-Filiale in Rottenmann punktet mit regionalen Spezialitäten.

Vergangene Woche wurde die neu errichtete Billa-Filiale im Technologiepark Rottenmann eröffnet. Nach etwa dreimonatiger Bauzeit finden Kunden auf rund 800 Quadratmetern Verkaufsfläche alles, was das Feinschmecker-Herz begehrt. Die neue Filiale punktet mit Frischevielfalt, einer breiten Produktauswahl, Spezialitäten aus der Region, einem modernen Einkaufserlebnis sowie Fleisch in Bedienung.„In der Region, aus der Region, für die Region – dafür steht die neu eröffnete Billa-Filiale Rottenmann. Schließlich werden entlang der gesamten Wertschöpfungskette bestmöglich alle Leistungen in den Regionen belassen“, erläutert Vertriebsdirektor Josef Holzleitner. Neben regionalen Aspekten bietet Billa seinen Kunden in der neuen Filiale auch Fleisch in Bedienung. „Es freut uns, dass wir unseren Kunden in dieser Filiale eine Fleisch-Theke bieten können, das stärkt einmal mehr unsere Kompetenz als Nahversorger“, so Josef Holzleitner weiter.Der Rottenmanner Billa entspricht den Green-Building-Anforderungen der EU. Die neu errichtete Filiale verfügt unter anderem über Wärmerückgewinnungsanlagen, geschlossene Kühlmöbel sowie LED-Beleuchtung.

Die neue Filiale sichert 21 Arbeitsplätze ab und bietet einem Lehrling einen Ausbildungsplatz. Außerdem wurde im Zuge der Errichtung mit lokalen Zulieferern zusammen gearbeitet.In Rottenmann werden zahlreiche Köstlichkeiten aus der Steiermark angeboten. Mit dem Regional-Regal führt die neue Filiale in Rottenmann 32 Produkte von elf Produzenten direkt aus der Region. Des Weiteren bietet Billa täglich frisches Gebäck von Bäckern aus der Umgebung in Bedienung an.