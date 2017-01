1. Paltentaler JAGABALL am 11. Februar 2017 in Rottenmann

14.01.2017, 16:09 Uhr

ihren 1. JAGABALL.Große SachpreisverlosungHauptpreis ABSCHUSS HIRSCH der Klasse IIIMitgestaltungMGV RottenmannJagdhornbläsergruppe PaltentalMusik: Die AUSSEER - am 13.1.2017 erst aufgetreten beim Steirerball in Wien in der Hofburg !**** MITTERNACHTSEINLAGE ****Eintritt: freiwillige SpendeTischreservierung unter 0699 11983040Auf Euer Kommen freut sich die Zweigstelle Rottenmann des Steirischen JagdschutzvereinesZweigstellenobfrauAurelia Weigl