30. Rottenmanner Glöcklerlauf

Der Trachtenverein d'Strechauer veranstaltet zum 30.Mal den

Rottenmanner Glöcklerlauf. Die einzelnen Glöcklerpassen sind ab 17 Uhr in

den Ortsteilen und in Oppenberg unterwegs.

Das große Finale findet um 19:30 Uhr am Hauptplatz in Rottenmann mit allen

60 Kappen statt, wo neben den kirchlichen Symbolen auch die Sternzeichen,

die Jahreszeiten, Glückssymbole und viele Bauwerke wie

u.a. die Burg Strechau, der Uhrturm, eine Kirche sowie Sonne und Mond zu

sehen sind.



Hervorzuheben ist, dass es seit 2012 auch eine Kindergruppe gibt, deren Kappen im Zuge eines Projektes mit der NMS Rottenmann gefertigt wurden.