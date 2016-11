Adventbegegnungen am Kirchhof

Liezen : Kirchhof |

Am beschaulichen und weihnachtlich beleuchteten Kirchhof in der Liezener Altstadt finden die traditionellen Adventbegegnungen an den letzten drei Adventsamstagen statt.



Karitative Organisationen und Vereine verköstigen jeweils ab 16:00 Uhr in urigen Adventhütten die Besucher mit Glühwein, Steirerkaskrapfen und weiteren Schmankerl, in der Stadtpfarrkirche finden parallel Adventkonzerte statt.





3. Dezember: Peter Ulicny (Violine)

Der Solist des Metropolitan Orchestras Bratislava wird auf seiner 5 saitigen Geige Vivaldis „4 Jahreszeiten“ präsentieren.



10. Dezember: Weißenbacher Stubenmusi

Im Kirchhof wird die Weißenbacher Stubenmusi besinnliche Weihnachtslieder zum Besten geben.



17. Dezember: Chorgemeinschaft Trieben