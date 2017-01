Aimy, der süße Rehpinscher

29.01.2017, 17:05 Uhr

Beim letzten Mal habe ich euch Benji vorgestellt, unseren tollen Familienhund. Diesmal möchte ich euch Aimy vorstellen, die kleine Prinzessin.Aimy ist ein kleiner, sensibler und feinfühliger Rehpinscher, der seinem Namen alle Ehre macht. Sie hat nicht nur ein rehbraunes Fell, sondern auch rehbraune Augen und läuft und springt durch ihr Leben, wie eine kleine Gazelle. Sie war ebenfalls 1 1/2 Jahre alt, als sie bei uns aufgenommen wurde und es brauchte viel Zeit und Geduld bis sie ihre Ängste verlor und sich in unserer Familie wohl fühlte. Heute ist sie ein fröhlicher und aufgeweckter Kuschelhund, der Frauchen täglich zur Arbeit begleitet und geduldig auf Zeit mit ihr, wartet. Fremden Menschen, vor allem Kindern, begegnet sie nach wie vor mit Vorsicht und Zurückhaltung. Aimy und ich lieben unsere ausgiebigen Spaziergänge zu jeder Jahreszeit und haben viel Spaß beim Laufen und Spielen. Aber wehe es regnet und es ist nass oder sehr kalt. Dann wird unser Bewegungstalent zur Schnecke und macht um jede Pfütze oder matschige Stelle einen großen Bogen, was ihr auch den Spitznamen "Prinzessin" einbrachte.Unsere kleine fröhliche Aimy ist eine Bereicherung in unserem Leben und wir alle, vor allem ihr Frauchen, genießen die liebevolle Zuneigung, die sie uns entgegenbringt.