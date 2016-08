Die 7. Landler Poetentage ...

27.08.2016, 14:15 Uhr

Hernach gab es einen kurzen Besichtigungstermin auf dem Soldatenfriedhof Wandau, einschließlich Hinrichtungsstätte, wo wir stumm und beeindruckt den Ausführungen des Führungsorgans, Herrn Stöghofer, dem jahrelang die Betreuung und Pflege dieser denkwürdigen Stätte, oblag.Harmonika-Waldi stillte mit vorzüglicher Bewirtung unseren Hunger und Durst.Am frühen Namittag war noch ein zusätzlicher Besichtigungstermin angesagt und zwar bei der Energie Steiermark im Kraftwerk Hieflau, welches eine Reihe von Ennskraftwerken betreut und staunten über dieser grandiose, reibungslose Technik von Wasserkraft, Riesenturbinen, Generatoren, Energiegewinnung und Schaltzentrale, ohne die ein Leben heutzutage kaum mehr möglich wäre.Dem folgte nun der interne Nachmittag unter uns mit Kaffeepause, Gedankenaustausch, Lesungen und unserem obligaten Kurztextwettbewerb, dessen Sieger klar und deutlich und einstimmig an Heinz Welser aus Salzburg vergeben wurde, der 2. Platz ging an Martha Schmitz aus Eisenerz, der 3. Platz an Elisabeth Aigner aus Bad Aussee und 4. Platz an Christa Kolb ebenfalls aus Eisenerz. Wir gratulieren herzlich.Zur unterhaltsamen, launigen und vielfältigen Abendlesung mit allen Autoren und mit Harmonikajungmusikant Alexander Kiln begrüßte uns der Vizebürgermeister Franz Mayer und in Vertretung der Organisatorin Elisabeth M. Jursa aus Graz das zahlreich erschienene Publikum.