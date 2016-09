FeedBack - David Rataitz und Elias Pivec

Öblarn: Kunst- und Kulturhaus |

Weg mit Verstärkern, weg mit E-Gitarren, weg mit Synthesizern! FeedBack zeigt ganz nach dem Motto der alten Schule, wie man das Publikum in seinen Bann zieht. Mit nur einer Akustikgitarre und verschiedenen Drum- und Percussionelementen machten sie schon in der ganzen Steiermark auf sich aufmerksam, und distanzieren sich so von allen Mainstream-Bewegungen der modernen Musik. Im Projekt "Around the World" werden die größten Hits des Jahres 2015 aus vielen Ländern der Welt, von Kanada über Brasilien und Deutschland bis hin zu Russland, hergenommen und auf ihren eigenen Stil umgeschrieben, sodass am Ende oftmals nur noch der Text zu erkennen sein wird. Bewegende Unplugged-Musik, die man unbedingt mal gehört haben muss!

David Rataitz - guitar, vocals Elias Pivec - drums