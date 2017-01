Feierabend - Winter 2017

25.01.2017, 17:49 Uhr

Mit dabei auch die Monatsfaltblätter „Augenblick“, ein Buchbesprechungsblatt und der „Silbenfalter“ mit Dreizeilern nach japanischem Vorbild mit dem winterlichen Thema „Kristalle“. Nächstes Mal in diesem erwähnten Faltblatt sind die „Schwalben“ im Frühling in Anflug.

Nachstehend einige Kurztexte aus dem FEIERABEND zur Phantasie:Schwebst du in Sphären der Phantasiehat die Wirklichkeit ihren Platz verlorenElisabeth Aigner - Bad AusseeP hantastischH ingabeA usdruckN euentdecktesT räumereienA nschauungskraftS cheinweltI mprovisationE inbildungClaudia Aretz - D-NeussDie Fantasielässt uns reisen,ohne dass wirunser Haus verlassen müssen.© Roswitha Bloch - D-GrevenbroichPhantasie-Bilderbeflügeln die Gedankenund werden Träume.Betti Fichtl D-WeidenPHANTASIE IST …P hantasie ist für AutorenH ilfestellung im Geist undA usdruck ihrer Schaffenskraft.N icht nur streng überT atsachen schreiben, sondernA ucheinfallsreich erzählen.S chöpferkraft und DichtergabeI n niveauvoll, sprachlichenE inklang bringen.Ernestine Gira - WienPhantasiePhantasiebelebt,erzittert und erbebt.Phantasiebeflügelt,wild und ungezügelt.Phantasieverführt,beseelt und verwirrt.Phantasie,siestirbt wohl nie!Veronika Kiemayer - AmstettenHätte ich keine Fantasie,würde ich wohl nicht gernemit mir selbst leben wollen.Elvira von Ostheim - CH-ZollikonPhantasie- FantasienWas wäre, wenn…Schon male ich mir auswo was,wie was,warum wasso gewesen sein könnte,gerade geschieht,sich irgendwannereignen wird.Bestimmte Vorstellungenerfreuen, beruhigenoder ängstigen mich.Gisela Reink - D-RostockDie Natur erfüllt das Leben mit Schönheit,Phantasie beseelt es.Ingrid Streicher - Waidhofen/YbbsF ern, so fern realem Denken,A ber Stoff für viele TräumeN immst du Teil am Sinne lenken,T rägst du uns durch Zeit und Räume.A chtest du der Freiheit Namen,S ie stirbt in dir wohl zuletzt.I n dir ist, das lässt sich ahnen,Eine Grenze nie gesetzt.Heinrich Welser - SalzburgManchein Visionärwird fälschlicherweise vonengstirnigen Leuten abgetan alsPhantast.© Monika-Maria Ehliah Windtner - St. FlorianEisblumen am Glas -Fensterscheiben malenPhantasiegebilde …Friederike Amort - Großreifling-LandlALLE RECHTE BEI DEN AUTOREN!