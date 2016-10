"Forever Young" Liederabend mit Hanns Meilhamer & Ralph Schicha

Eine alte Freundschaft trägt Früchte: Wir kennen und mögen uns seit über 40 Jahren, und wenn wir zusammengekommen sind, haben wir immer gern zur Gitarre gegriffen und miteinander ein Lied gesungen – am öftesten und liebsten den „San Francisco Bay Blues“. Mit der Zeit ist ein kleines Repertoire gewachsen und mit dem gehen wir jetzt zu zweit auf die Bühne, mit erweitertem Instrumentarium wie Waschbrett, Gitarre, Mundharmonika, Kazoo, Akkordeon, Mandoline und Ukulele.



Was ihr dann von uns zu erwarten habt: Unsere persönliche wilde Mischung von Songs, die uns ein Stück durchs Leben begleitet haben, damals von Elvis, Bob Dylan, Tom Waits, Kris Kristoffersen, Jonny Cash u.a. Und jetzt halt in in unserer Version.





Wir freuen uns auf euch!

Ralph Schicha und Hanns Meilhamer