Geführte Wanderung – Über die Giglachseen, Brettersee und Obere Neudeggalm

Schladming: Tourismusverband |

Von der Ursprungalm wandern wir zu den Giglachseen und weiter zur Ignaz-Mattis-Hütte. Hier beginnt der Aufstieg auf dem Weg Nr. 773 zum Brettersee. Der Steig entlang der Seen am Fuße der Kampspitze birgt überraschende Aussichten. Entlang des Höhenweges geht es weiter

d. Beim Weg– vorbei am Schiedeck – zum Hochfelkreuz Hochfeld zweigen wir in Richtung Obere Neudeggalm ab. Ab der Neudegg-Alm führt uns die Wanderung dann über Almwiesen und durch urwaldartige Wälder stets leicht bergab zurück zur Ursprungalm.

Treffpunkt: Tourismusverband Schladming ,

Tour: ca. 6 Stunden, mittel bis anspruchsvoll, Mindestteilnehmeranzahl: 4 Personen

Anmeldung: beim TV Schladming, Tel.: 03687 22 777 22