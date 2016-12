Gewinnspiel: "Night of the Dance"

14.12.2016, 01:00 Uhr

So wird Weihnachten garantiert schwungvoll.

Die "Irish Stepptanzshow", die die Herzen im Sturm erobert macht am 21. Dezember im Kulturhaus Liezen halt und Sie können dabei sein! Tauchen Sie ein in eine Welt- und Zeitreise für Augen, Ohren und Herz.Wir verlosenfür "Night of the Dance" in Liezen!Einfach auf "mitmachen" klicken und mit ein bisschen Glück einer von 5 Gewinnern sein!Das Gewinnspiel läuft bis 18. Dezember.21. Dezember, 20 UhrKulturhaus Liezen: oeticket, Raiffeisenbanken und örtlichen Vorverkaufsstellen