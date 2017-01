Hunde Geschichten

17.01.2017, 12:09 Uhr

Mein Name ist Ilse und ich bin begeisterte Oma. Aber ich bin keine normale Oma, ich bin 3-fache Hunde Oma. Heute möchte ich euch Benji vorstellen, der mit 1 1/2 Jahren als erster Hund in unser Leben purzelte.Benji ist ein Mischling, wie er im Buche steht. Er ist robust, gesund, sehr Menschen bezogen und hat so viele verschiedene Rasse Merkmale an und in sich, dass wir es aufgegeben haben, sie zu bestimmen. Er liebt sein Frauchen abgöttisch, aber auch mir, seiner "Oma", ist er sehr zugetan. Wenn er mich mit seinem treuen Hunde Blick fixiert, kann ich ihm kaum widerstehen. So manche Hunde Leckerlis kann sich so unser Nimmersatt von mir ergaunern.Ob kuscheln, wandern oder gemeinsam joggen, alles macht Spaß mit ihm. Er ist ein toller Familienhund und wir könnten uns ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. Allerdings ist er auch ein sogenannter "Hunde Einzelgänger", der kaum einen anderen Rüden in seiner Nähe toleriert und immer wieder "beschert" uns auch der Jagdhund in ihm so manches turbulentes Erlebnis. Aber auch meine zwei weiteren "Enkel Hunde" Ivy und Aimy machen unser Leben ungemein interessant und aufregend.Bis zum nächsten MalIhre Hunde Oma Ilse