Island – Foto-Film-Live-Reportage

Wasserfälle, die zu Boden stürzen oder in Schluchten verschwinden, Küsten mit intensiven Leben brütender Vögel, Lavafelder in ihren eigenwilligen Farben und Formen … Die magische Insel, wo jeder Schritt ein Staunen hervorruft, verzaubert auch durch Stille, Einsamkeit und Ruhe: Das warme Wasser in einem Hot Pot genießend, eingehüllt in Nebelschwaden und am Himmel tanzen die Nordlichter. Es braucht nicht viel um der Magie Islands zu verfallen.



Foto-Film-Live-Reportage von Hubert Neubauer.