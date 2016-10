Zu einem beliebten Treffpunkt für die ganze Familie entwickelte sich in den letzten Jahren das „Straußenfest“ am Gritschenberg in Niederöblarn.



Das ansehnliche Federvieh fand bereits 2008 eine Heimat am Gritschenberg, ein Platz mit herrlicher Aussicht auf den imposanten Grimming. Alljährlich findet das bekannte Hoffest, welches um 11 Uhr beginnt, statt. Ein beheiztes Zelt macht den Besuch bei jedem Wetter möglich.

Beim Hoffest können natürlich die kulinarischen Köstlichkeiten rund um den Strauß verkostet und erworben werden. Die Bäuerinnen zaubern daraus schmackhafte Steaks, Burger, Bosna…aber dürfen auch mit herzhaften Mehlspeisen und Steirerkrapfen aufwarten. Musikalisch wird uns die Gruppe „Mir san mia“ durch den Tag begleiten. Darüber hinaus gibt es eine Oldtimer-Traktoren-Schau (Anmeldung hierzu bei Walcher Andreas 0664/4390415), eine Kinderhüpfburg, Streichelzoo,… sowie eine tolle Verlosung.