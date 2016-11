Weihnachtsbotschaft 2016

29.11.2016, 19:01 Uhr

DANKE für eure treue und verläßliche Mitarbeit mit den Wünschen für ein frohes Fest und ein gesundes neues Jahr.Auf ein Wiederlesen, Wiederschreiben und Wiedersehen!Danke der WOCHE-Redaktion für diese Plattform,sowie allen interessierten WOCHE-Lesern für das Lesen und Kommentieren.Ihnen, Euch allen eine besinnliche Adventzeit!

Friede entsteht dortwo wir uns die Hände reichenund das verlorene Wortzur Sprache kommen lassen.Lass dich berührenvom Zauber der Weihnacht,glaub an das Wunderdas einst geschehn,denn wäre Christusfür uns nicht geboren,wir könnten die Liebeniemals verstehn.Es ergab sich…Vor mehr als 2000 JahrenKeine Harmonie bei der HerbergssucheKeine Harmonie der Worte und GestenKeine Harmonie im Stall.DochAls es da lag, das Kind in der Krippe,Glückseligkeit, Heil für eine neue Welt,Harmonie bei Hirten und Königen.Wilde Gesellenlärmen in Pelz und Maskenam Marktplatz im OrtNikolaus stapft durchtiefverschneiten Winterwald –Kinder freuen sichIm Adventsmonat(Stanze)Engel schweben auf und nieder,tragen uns're Ängste fort,bringen Gottes Beistand wieder;Dunkel wird zum lichten Hort.Hell erklingen erste Lieder,werden mächtiger Akkord.Weihnachten, du trägst das Licht,bringst uns neue Zuversicht.warme Händeweiches Lichtdas Gefühl wieder Kind seinzu wollendieses Ziehen in uns wie damalsals Wünschen kleinund Glauben groß warL ieder singenI n einerC horgemeinschaftH erztöne schlagen denT akt mitDunkle Gestaltenducken sich ins Flockenwehn.Misteln lasten schwerEchte Weihnachttritt nicht inGeschenken und Feiernzutage,sondern spielt sich abin den Herzender Menschen.L euchtend und strahlendI n der finsteren Nacht:C hristus, das Kind,H at die Freude, den Segen unsT atsächlich gebracht!Großer Lichterbaumerhellt Zugang zur Kirche.Schritte knirschen laut.AdventbeginnAdvent klopft an die Türen,er will uns in die Stille führen.Er will uns lehren Achtsamkeit,weil kostbar ist die Lebenszeit!Wir sollen uns am Leben freuen,das nicht tun, was wir bereuen.Frohsinn sei uns steter Gast,so wird das Leben nicht zur Last.Adventist Engelsverkündigungist Vorbereitungist Erwartung der AnkunftWeihnachtenALLE RECHTE BEI DEN AUTOREN!!!