ESV Schladming feiert 40-jähriges Vereinsjubiläum

27.12.2016, 12:00 Uhr

400 Mitglieder gehören heute dem Verein an, der in mehreren Sektionen verschiedene Sportarten betreut. Neben der sehr aktiven Wintersportsektion stechen der Stocksport und die Tennissektion hervor. Höhepunkt des Vereins ist das eigene Klubhaus, in dem auch Ferienwohnungen untergebracht und vermietet werden.

Umfangreich ist auch das Veranstaltungsprogramm. Neben der Organisation von Skirennen, Stockschießbewerben wie traditionellen Bratl-Eisschießen und der Teilnahme an Stockbewerben findet für die Kleinsten jährlich auch ein Tennislehrgang statt.Nach der Ehrung für Mitglieder für 40-jährige und 25-jährige Mitgliedschaft wurde zu einem festlichen Jubiläumsessen eingeladen. Geehrte, Mitarbeiter und Mitglieder freuten sich über den gelungenen Abend und unterhielten sich bestens.