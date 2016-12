Feierliche Ehrungen in Haus im Ennstal

09.12.2016, 15:43 Uhr

Goldene und Silberne Ehrenteller für verdienstvolle Hauser Gemeindebürger verliehen.

IIn einer stimmungsvollen Ehrungsfeier im Hauser Wintersportmuseum wurde elf Bürgern der Marktgemeinde Haus gedankt. Bürgermeister Gerhard Schütter hielt die Laudatio und sprach Dank und Anerkennung für die Leistungen der Geehrten aus: „Ich gratuliere persönlich allen zur Auszeichnung und sage danke für die hervorragende Zusammenarbeit sowie den uneigennützigen und ehrenamtlichen Einsatz“. Die musikalische Umrahmung der Feier gestaltete in bewährter Weise das Bläserquartett der Marktmusikkapelle Haus.Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung wurde an den Buchautor Heinz Dietmayer, welcher bereits Ehrenbürger der Marktgemeinde Haus ist, für seine langjährige Tätigkeit als Leiter des Dekanatsmuseums Haus und kompetentem Geschichtsvermittler bei unzähligen Ortsführungen durch Haus, ein Aquarell überreicht.Der Einladung zur Ehrungsfeier waren unter anderem zahlreiche Ehrenbürger und Ehrenringträger der Marktgemeinde gefolgt. So ergab sich die seltene Konstellation, dass vier Bürgermeistergenerationen gleichzeitig anwesend waren. Nach der Zeremonie lud die Gemeinde ins Landhotel Kolb ein, wo man den Abend gemütlich ausklingen ließ.

Josef Gruber, Herbert Hofer, Stefan Knapp, Ingrid Mayer, Hubert Moosbrugger, Franz StücklschweigerMarion Buchsteiner, Pamela Fraiß, Wilfried Steiner, Erich Moosbrugger, Hannes Stiegler